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رقم الخبر: 183742 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:30 الاقسام: دوليات  
أبو بكر "بوكو حرام" يدعو عناصره لتصعيد الهجمات

أبو بكر "بوكو حرام" يدعو عناصره لتصعيد الهجمات

حثّ أبو بكر شيكاو زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية مقاتلي الجماعة على القتل والذبح والخطف، وتفجير القنابل في كل مكان. وقال شيكاو - في تسجيل مصور بثه على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية امس السبت إنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وكان الرئيس النيجيري "محمد بخاري" قد أعلن الأسبوع الماضي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على آخر معسكر لجماعة "بوكو حرام" في غابات"سامبيسا" شمال شرقي البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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