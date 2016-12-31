أبو بكر "بوكو حرام" يدعو عناصره لتصعيد الهجمات حثّ أبو بكر شيكاو زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية مقاتلي الجماعة على القتل والذبح والخطف، وتفجير القنابل في كل مكان. وقال شيكاو - في تسجيل مصور بثه على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية امس السبت إنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.