أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا يمتلك كمبيوتر خارق ذا قدرات هائلة لم يستخدم إلى الآن حتى نصفها.

وقال شويغو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت: إنه بنية منفتحة، فمن الممكن، اليوم، إدخال مجموعات من البرامج إليه أو حذفها، كما من الممكن زيادة برمجياته وتوسيعها.

وتحدث شويغو، أثناء تطرقه إلى فرص الكمبيوتر الخارق، على سبيل المثال، عن قدرته على تحليل الوضع واستخلاص الاستنتاجات، انطلاقا من البيانات حول النزاعات الماضية، مثل عملية الناتو في يوغوسلافيا التي تم خلالها حشد قوات الأسطول (الناتو) ونقل الصواريخ، وفي أي أماكن، ولأي مسافات.

من جهة اخرى قال مصدر أمنى روسي لوكالة "نوفوستي" امس السبت، بأن أكثر من 23 ألف عنصر من الحرس الوطنى الروسي سيتعاونون مع الشرطة الروسية خلال فترة أعياد رأس السنة من أجل ضمان الأمن العام في البلاد.

وقالت الوكالة الروسية: من المخطط إشراك أكثر من 23 ألف عنصر من "الحرس الوطني" مع أفراد وزارة الداخلية، وكذلك 15 ألفا من أفراد شركات الحراسة الخاصة، ومجموعات من المتطوعين.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العامة للعمل مع الموظفين، اللواء فلاديمير إغناتييف، أن الاستعداد القتالي لكافة وحدات الحرس الوطني الروسي سيكون عاليا بغض النظر عن فترة الأعياد.