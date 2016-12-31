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رقم الخبر: 183738 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
إقامة المعرض الإيراني التخصصي الثالث في بغداد فرصة لإستعراض الإمكانيات الصناعة الإيرانية

إقامة المعرض الإيراني التخصصي الثالث في بغداد فرصة لإستعراض الإمكانيات الصناعة الإيرانية

أعلن المسؤولون الإيرانيون والعراقيون عن إقامة المعرض التخصصي للجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض بغداد الدولي في 12 شباط / فبراير 2017 لعرض المكائن والآلات الصناعية وخطوط الانتاج.

ويهدف العراقيون من خلال إقامة هذا المعرض والذي تم تغيير تاريخ إقامته مرة واحد إلي الإستفادة من الإمكانيات التي سيتم عرضها في هذا المعرض كما ستتمكن الشركات العراقية والمستثمرين العراقيين من التعرف علي الإمكانيات التي يتمتع بها الصناعيين الإيرانيين.
وكان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة المعرض في الـ 15 من كانون الثاني/ يناير 2017 إلا أن تاريخ إقامته قد تغير وهو ما أكده المستشار الثقافي الإيراني لدي العراق إبراهيم رضا زاده.

 
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