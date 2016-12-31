ويهدف العراقيون من خلال إقامة هذا المعرض والذي تم تغيير تاريخ إقامته مرة واحد إلي الإستفادة من الإمكانيات التي سيتم عرضها في هذا المعرض كما ستتمكن الشركات العراقية والمستثمرين العراقيين من التعرف علي الإمكانيات التي يتمتع بها الصناعيين الإيرانيين.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة المعرض في الـ 15 من كانون الثاني/ يناير 2017 إلا أن تاريخ إقامته قد تغير وهو ما أكده المستشار الثقافي الإيراني لدي العراق إبراهيم رضا زاده.