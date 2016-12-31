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رقم الخبر: 183737 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:25 الاقسام: اقتصاد  
سفير إيران لدي طاجيكستان: 80 بالمائة من الصادرات الإيرانية لطاجيكستان غير نفطية

سفير إيران لدي طاجيكستان: 80 بالمائة من الصادرات الإيرانية لطاجيكستان غير نفطية

أعلن سفير إيران لدي طاجيكستان حجة الله فغاني أن 80 بالمائة من الصادرات الإيرانية لطاجيكستان غير نفطية وتشمل منتجات صناعة البناء والسجاد والأدوية والمنتجات الغذائية والصحية.

وخلال مقابلة مع إرنا اليوم السبت أشار فغاني إلي أنه يتم سنوياً تصدير بين 200 إلي 300 مليون دولار من السلع والخدمات الإيرانية إلي طاجيكستان.
وأشار إلي أن طاجيكستان دعت مؤخراً إلي تصدير المنتجات النفطية إليها عبر السكك الحديدية لافتاً إلي أن العلاقات مع طاجيكستان تعتبر مهمة جداً بالنسبة لإيران بالرغم من التغيرات التي شهدتها خلال الـ 25 سنة الماضية.
واشار إلي عقد اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين إجتماعها الحادي عشر مؤخراً وقال: لقد تم التأكيد خلال الإجتماع علي ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الإقتصادي.
ولفت إلي أن إيران هي أولي الدول التي فتحت سفارة لها في طاجيكستان بعد نيلها الإستقلال وقال لقد كانت إيران في طليعة الدول التي استثمرت في البني التحتية لهذا البلد.

 
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