أنهت بورصة السلع الايرانية تعاملات الأسبوع المنتهي 29 ديسمبر/ كانون الاول 2016، بعقد صفقات بيع 745 ألفاً و255 طناً من السلع بنحو 288 مليون دولار.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات 246 ألفاً و246 طناً من السلع بنحو 6ر86 مليون دولار، حيث بيع 165 ألف طن من خام الحديد، و67 ألفاً و30 طناً من أنواع الصلب، و6240 طناً من الألمنيوم، و7 آلاف طن من النحاس، و12 طناً من الموليبدن المكثف، و8 أطنان من الذهب.

وشهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية بيع 458 ألفاً و622 طناً من السلع بأكثر من 7ر188 مليون دولار. وبيع في القاعة المذكورة، 221 ألفاً و426 طناً من القير، و59 ألفاً و40 طناً من المواد البوليمرية، و126 ألفاً و700 طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و25 ألف طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و18 ألفاً و640 طناً من المواد الكيميائية، و3970 طناً من الكبريت، و846 طناً من عازل الرطوبة. فيما سجلت القاعة الزراعية مبيعات 37 ألفاً و791 طناً من المنتجات بنحو 8ر11 مليون دولار.