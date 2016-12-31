أعلن وزير النفط، بيجن زنكنة، عن التوصل الى تفاهم مع تركمانستان حول صادرات الغاز الطبيعي من هذا البلد الى ايران.

ونفى زنكنة، في تصريح صحفي يوم الجمعة، أية حاجة في إحالة الخلافات حول تصدير الغاز التركماني الى ايران لمحكمة دولية. وأوضح أن البلدين وقعا (الجمعة) على مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع وقررا الاستمرار في محادثاتهما لغاية التوصل الى اتفاق نهائي بين الشركة الوطنية الايرانية للغاز وشركة (تركمن غاز). وأكد أن البلدين قررا ايجاد حل للخلاف بينهما عبر أسلوب الحوار وأن لا يحيلا الموضوع الى محكمة دولية.

وأعرب زنكنة عن أمله في أن تتوصل ايران وتركمانستان الى اتفاق نهائي حول استمرار تصدير الغاز التركماني الى ايران قريباً. ووصف شراء ايران للغاز الطبيعي من تركمانستان بأنه يكتسب الأهمية في مجال الحفاظ على سلامة البيئة. موضحاً انه تم رفع معدلات استهلاك هذا النوع من الوقود في محطات توليد الكهرباء بشمال شرق البلاد. وشدد وزير النفط ان ايران لا تعاني من أية مشاكل في تأمين ما تحتاجه من الغاز الطبيعي.

من جهته، أكد عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، علي أدياني، ضرورة إنهاء اعتماد البلاد على واردات الغاز من دولة أخرى لأن هذا الأمر لا يتناسب مع العزة الوطنية.

وقال أدياني، في تصريح أدلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك أكبر احتياطيات الغاز في المنطقة ويجدر توفير كل حاجات البلاد للغاز من المصادر الداخلية. وأضاف: مازالت هنالك مناطق في البلاد متعلقة في مسألة الغاز بالاتفاق على تزويدها بها من دول جارة أو عدم الاتفاق على ذلك.

وأشار أدياني الى أن محافظة مازندران الواقعة شمال ايران لا تمتلك خطاً مستقلاً لنقل الغاز، وأضاف: ان هذه المشاكلة ستعالج بعد إنجاز خط نقل الغاز من دامغان الى نكا. وتابع قائلاً: انه تم مد 100 كم من هذا الخط وسيتم بعد إزالة العقبات البيئية واستملاك الأراضي مد بقية الخط البالغ 70 كم، لافتاً الى أن وزارة النفط وشركة الغاز الوطنية وعدتا بإكمال هذا الخط حتى بداية فصل البرد من العام القادم.

يذكر أن جزءاً من الغاز الذي تحتاجه محافظات البلاد الشمالية ومنها مازندران يتم توفيره من قبل تركمانستان، إلا أن هذا الأمر واجه انقطاعاً في بعض الأحيان نظراً لعدم التزام الأخيرة بالاتفاق الموقع بين الجانبين.

ومن خلال اتخاذ تدابير بديلة لتوفير الغاز، أعلنت الحكومة الايرانية للجانب التركمانستاني بأنها غير مستعدة للقبول بشروط خارج النظام القانوني للعقد المبرم بين البلدين وأوعزت الى وفدها بمغادرة طاولة المفاوضات مع التركمان. إلا أن المسؤولين التركمانيين قبلوا بشروط الوفد الايراني ودعوه للعودة من المطار الى طاولة المفاوضات.

ووفقاً لما أعلنته وزارة النفط الايرانية، فقد قبلت تركمانستان الاتفاق الجديد للغاز مع ايران، لذا فان صادراتها الى ايران ستستمر. ومن المقرر صياغة تفاصيل الاتفاق بحضور الخبراء المعنيين.

يذكر أن تركمانستان تزعم أن لديها مستحقات لدى إيران تبلغ قيمتها 8ر1 مليار دولار تعود إلى السنوات 2007 و2008 فيما ترفض إيران هذه المزاعم.