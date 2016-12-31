|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 183734
|تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016
|الوقت: 18:27
|الاقسام: اقتصاد
|
النفط الإيراني يواصل صعوده
واصل النفط الايراني الخفيف صعوده في الأسبوع قبل الماضي وارتفع 30 سنتاً آخر ليصل الى 52 دولاراً و16 سنتاً للبرميل الواحد.
وشهدت أسواق النفط في الأيام الأخيرة من عام 2016 صعوداً نتيجة الاتفاق الذي أبرم بين الدول المنتجة للنفط سواء تلك التي تنضم الى منظمة (أوبك) أو الدول التي لا تنضم إليها.
ومن المتوقع أن تشهد أسواق النفط تحسناً كبيراً مع تنفيذ اتفاق خفض الدول المنتجة للنفط من حجم صادراتها، والذي يبدأ سريانه مع مطلع العام الجديد 2017، حيث من المتوقع أن يتراوح سعر النفط بعد العمل بالاتفاق بين 55 إلى 60 دولاراً.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|واعظي: ربط سكك الحديد الآذربايجانية بمحافظة اردبيل وايجاد الميناء الجاف من النتائج المهمة للجنة المشتركة للبلدين