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رقم الخبر: 183734 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:27 الاقسام: اقتصاد  
النفط الإيراني يواصل صعوده

النفط الإيراني يواصل صعوده

واصل النفط الايراني الخفيف صعوده في الأسبوع قبل الماضي وارتفع 30 سنتاً آخر ليصل الى 52 دولاراً و16 سنتاً للبرميل الواحد.

وشهدت أسواق النفط في الأيام الأخيرة من عام 2016 صعوداً نتيجة الاتفاق الذي أبرم بين الدول المنتجة للنفط سواء تلك التي تنضم الى منظمة (أوبك) أو الدول التي لا تنضم إليها.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق النفط تحسناً كبيراً مع تنفيذ اتفاق خفض الدول المنتجة للنفط من حجم صادراتها، والذي يبدأ سريانه مع مطلع العام الجديد 2017، حيث من المتوقع أن يتراوح سعر النفط بعد العمل بالاتفاق بين 55 إلى 60 دولاراً.

 
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