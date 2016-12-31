وشهدت أسواق النفط في الأيام الأخيرة من عام 2016 صعوداً نتيجة الاتفاق الذي أبرم بين الدول المنتجة للنفط سواء تلك التي تنضم الى منظمة (أوبك) أو الدول التي لا تنضم إليها.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق النفط تحسناً كبيراً مع تنفيذ اتفاق خفض الدول المنتجة للنفط من حجم صادراتها، والذي يبدأ سريانه مع مطلع العام الجديد 2017، حيث من المتوقع أن يتراوح سعر النفط بعد العمل بالاتفاق بين 55 إلى 60 دولاراً.