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رقم الخبر: 183733 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:28 الاقسام: اقتصاد  
ميناء جابهار يتحول إلى مركز دولي لنقل السلع

ميناء جابهار يتحول إلى مركز دولي لنقل السلع

أعلن المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب إيران) ان القدرة الاستيعابية لنقل السلع في ميناء جابهار ستصل إلى 5ر8 مليون طن مع تنفيذ مشاريع تطوير ميناء الشهيد بهشتي.

وأشار بهروز آقائي، اليوم السبت، إلى طاقات النقل المتوفرة في ميناء جابهار، قائلاً: ان توقيع اتفاق ثلاثي بين إيران والهند وأفغانستان يؤكد على أن دول المنطقة تتركز على محورية النقل عن طريق جابهار. وأوضح أن هذا الميناء يشكل جسراً لوصول الدول الأجنبية إلى السوق الإقليمية وأرخص مسار لنقل السلع والركاب من أفغانستان ودول آسيا الوسطى، قائلاً: ان ميناء جابهار يتيح إمكانية رسو أضخم السفن التجارية.

وأضاف آقائي: مع إكمال المشاريع التنموية في الميناء ستصل القدرة الإستيعابية  لنقل السلع في الميناء إلى أكثر من 85 مليون طن سنوياً.

 
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