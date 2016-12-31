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رقم الخبر: 183732 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
توقيع إتفاقية بين إيران و(ATR) لشراء 20 طائرة
بقيمة 400 مليون دولار

توقيع إتفاقية بين إيران و(ATR) لشراء 20 طائرة

أعلن نائب وزير الطرق وبناء المدن، ان مسؤولين من شركة ATR للطيران سيزورون إيران الأربعاء المقبل لإجراء المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين ايران والشركة وتوقيع إتفاقية ثنائية بقيمة 400 مليون دولار نهائياً.

وقال أصغر فخرية كاشان، اليوم السبت: ان العقد لشراء طائرات من شركة ATR سيوقع خلال الأيام المقبلة. مضيفاً: انه سيتم مراجعة النسخة الأخيرة من العقد مع الشركة الأربعاء المقبل، وفي حال عدم وجود مشكلة خاصة سيبرم العقد بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالقيمة النهائية للعقد، قال فخرية كاشان: ان قيمة العقد مع ATR تبلغ 400 مليون دولار  لشراء 20 طائرة صغيرة ذات 70 مقعداً، موضحاً أنه بناء للاتفاق سيتم تسليم 5 طائرات لشركة (إيران اير) للطيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 
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