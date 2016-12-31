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رقم الخبر: 183731 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:21 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع حجم إنتاج الصلب الخام في إيران بنسبة 9%
في غضون 8 أشهر

إرتفاع حجم إنتاج الصلب الخام في إيران بنسبة 9%

أفادت أحدث المعلومات الصادرة بشأن حجم إنتاج الصلب في إيران، بأنه إرتفع حجم إنتاج الصلب الخام في الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016) بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 12 مليوناً و319 ألف طن.

ووصل حجم إنتاج الصلب في نفس الفترة من العام الماضي إلى 11 مليوناً و  311 ألف طن .كما تم إنتاج مليون و572 ألف طن من الصلب الخام في غضون 22 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما تم إنتاج مليون و 317 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 19%. كما تم إنتاج 22 مليوناً و 175 ألف طن من خام الحديد خلال الأشهر الثمانية المذكورة، مسجلاً نمواً بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام قبله، حيث تم إنتاج 20 مليوناً و 292 ألف طن من هذا المنتج خلال تلك الفترة.

 
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