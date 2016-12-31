وأثار لون البركان وأدخنة النار التي تخرج منه بلون غريب، ادهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يصدقوا شكلها فعلّق بعضهم أن الأمر ربما لا يكون حقيقياً بينما رأى آخرين أنه حدث بالفعل.

وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل وشاهده حوالى مليوني شخص.