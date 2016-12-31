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|رقم الخبر: 183729
|تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016
|الوقت: 16:24
|الاقسام: منوعات
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أدخنة تخرج من أحد البراكين الثائرة بلون وردي غريب
تداول رواد بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بركان تصاعدت ألسنته وسط أحد جبال الجليد منفجرة بلون غريب غير معتاد (اللون الوردي).
وأثار لون البركان وأدخنة النار التي تخرج منه بلون غريب، ادهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يصدقوا شكلها فعلّق بعضهم أن الأمر ربما لا يكون حقيقياً بينما رأى آخرين أنه حدث بالفعل.
وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل وشاهده حوالى مليوني شخص.
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