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رقم الخبر: 183729 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 16:24 الاقسام: منوعات  
أدخنة تخرج من أحد البراكين الثائرة بلون وردي غريب

أدخنة تخرج من أحد البراكين الثائرة بلون وردي غريب

تداول رواد بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بركان تصاعدت ألسنته وسط أحد جبال الجليد منفجرة بلون غريب غير معتاد (اللون الوردي).

وأثار لون البركان وأدخنة النار التي تخرج منه بلون غريب، ادهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يصدقوا شكلها فعلّق بعضهم أن الأمر ربما لا يكون حقيقياً بينما رأى آخرين أنه حدث بالفعل.

وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل وشاهده حوالى مليوني شخص.

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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