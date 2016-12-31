أطلقت هيئة الطرق والمواصلات الحكومية في دبي خدمة تمنح أصحاب السيارات في هذه الإمارة فرصة اختيار أرقام خماسية للوحات سياراتهم بناء على تواريخ ومناسبات شخصية كالميلاد والزواج، مقابل بدل مالي.

وأعلنت الهيئة على موقعها أن خدمة (لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك) تتيح لمالكي السيارات (فرصة لإختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم، وذلك بناء على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم كأيام الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها).

وأضافت أن أرقام اللوحات الخاصة بهذه الخدمة (خماسية فقط، وتشمل التاريخ والشهر والسنة).

وتشمل هذه الخدمة أصحاب السيارات بدءاً من مواليد العام 1967، وتبلغ كلفتها 1620 درهماً إماراتياً أي ما يعادل نحو 440 دولاراً.

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات في الهيئة، إن المبادرة (تظهر دور الهيئة الأساسي في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين تحقق لهم الرضى والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل لهم أهمية في حياتهم على لوحات مركباتهم).

ويمكن للسائق شراء اللوحة مباشرة من خلال مراكز متخصصة في دبي أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الخاص بها.

وتزامنا مع إطلاق الخدمة اشترى رجل أعمال باكستاني مقيم في دبي لوحة سيارة تحمل تاريخ ولادة النجم البوليوودي، سلمان خان بـ11400 درهم (حوالي ثلاثة آلاف دولار). وقال إنه ينوي إهداء اللوحة إلى الممثل الهندي الشهير على أن يستخدمها الأخير على إحدى سياراته لمدة معينة ثم يقوم ببيعها في مزاد علني يخصص مردوده إلى مؤسسات خيرية في دبي.

وتنظم هيئات الطرق في دبي ودولة الإمارات عموماً، مزادات دورية على لوحات تسجيل سيارات مميزة تشهد إقبالاً من الأثرياء.