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رقم الخبر: 183727 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 16:21 الاقسام: منوعات  
تنجب وهي في الـ64 من العمر!

تنجب وهي في الـ64 من العمر!

أنجبت امرأة صينية تبلغ من العمر 64 عاماً، طفلاً في عملية ولادة ناجحة بمقاطعة جيلين الواقعة شمال شرقي الصين، لتصبح أكبر سيدة تنجب في هذا السن بالبلد الآسيوي، حسبما أفادت اليوم صحيفة (ذي جلوبال تايمز) المحلية.

وقررت السيدة، التي تسمى وانغ، أن تحمل من زوجها، بعد أن فقدا مؤخراً ابنتهما الوحيدة، حسبما أوضحت وسائل إعلام صينية.

وولد الطفل، الذي يزن 3.7 كغم، مساء الأربعاء عبر خاصية طبية معروفة بـ(تجديد الرحم) بواسطة عملية تخصيب تمت في المختبر نظراً لتوقف نشاط المبيض لدى وانج منذ عقد من الزمن.

وكان الأطباء حذروا الأم من أن الحمل عبر هذه الخاصية يمكن أن يمثل خطورة عليها وعلى مستقبل الجنين، حيث تعاني وانج من داء السكري ومشكلات صحية أخرى، لذا كانت تخضع لمراقبة صحية متواصلة مما شكل ضغطاً نفسياً كبيراً عليها.

يشار إلى أن الرقم القياسي في سن الحوامل المتقدمات في العمر لصالح ثلاث هنديات أنجبن في سن السبعين في الفترة ما بين 2008 و2016 كانت أحدثهن في أبريل الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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