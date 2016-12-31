  • السبت ١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , ديسمبر 31, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183722 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 16:11 الاقسام: منوعات  
العمل لساعات طويلة خطر على الموظف والمدير

العمل لساعات طويلة خطر على الموظف والمدير

قدّم مدير أكبر وكالات الإعلان في اليابان استقالته، بعد أن انتحرت إحدى الموظفات بسبب إجبارها على العمل لساعات طويلة تفوق قدرتها على التحمل.

وقال تاداشي إيشي، في مؤتمر صحفي، إنه سيغادر عمله رئيساً للوكالة الشهر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة (التايمز) البريطانية.

وجاءت تصريحات إيشي بعد أن أوصت السلطات بمحاكمة مسؤولي الشركة على خلفية انتحار الموظفة ماتاسوري تاكاهاشي (24 عاماً) في عيد الميلاد العام الماضي.

وجرى توصيف حالة وفاة الموظفة بسبب إرهاق العمل، إذ جرى إجبارها على العمل لمدة 130 ساعة إضافية خلال شهر واحد، وفقاً لمحامي العائلة.

وتسلط هذه القضية الضوء على الوفيات بسبب إجهاد العمل، التي شهدت ارتفاعاً قياسياً نتيجة العمل الشاق. ولا تفرض السلطات حداً قانونياً لساعات العمل في البلاد.

ووصفت الموظفة حالة اليأس التي انتابتها بسبب العمل الشاق في تعليقات نشرتها على شبكات التواصل قبل انتحارها، وقالت: (أتعجب للسبب الذي أعيش من أجله عندما أعمل لمدة 20 ساعة في اليوم داخل الشركة).

ونشرت التعليق على حسابها على (تويتر) قبل أسبوع واحد من إلقاء نفسها من سكن تابع للشركة، التي تملك سمعة سيئة الصيت بسبب ضغط العمل فيها.

وأجبر هذا الضغط موظفا في الشركة ذاتها على الانتحار قبل سنوات عبر شنق نفسه، وقالت المحكمة في حينها إن الانتحار كان بسبب (ظروف العمل المروعة).

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1620 sec