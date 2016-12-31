سلطات بلدية مدريد تسعى إلى محاربة التلوث وتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، كما تهدف الحدائق إلى امتصاص الحرارة المرتفعة والضجيج.

كشفت بلدية العاصمة الإسبانية مدريد عن خططها لزرع حدائق جديدة فوق أسقف حافلات النقل العامة وأسقف المحطات المخصصة لإنتظار الحافلات.

وقالت صحيفة (ذا لوكال) الإسبانية الناطقة بالإنجليزية إن سلطات بلدية مدريد توصلت إلى هذه الفكرة الجديدة من نوعها لمحاربة التلوث وتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، كما تهدف الحدائق إلى امتصاص الحرارة المرتفعة والضجيج.

وستبلغ تكلفة إنشاء حديقة فوق سقف حافلة عمومية نحو 2500 يورو (2631 دولارا). أما إنشاؤها فوق سقف محطة فستبلغ تكلفته أقل.

ويحمل المشروع اسم (الحركة الخضراء)، وهو أحد 6 مشروعات مصممة لتحسين بيئة المدينة، وقع الاختيار عليها من بين 800 مشروع قدمت للبلدية.

وستغطي بداية المشروع في مرحلته التجريبية خطين فقط من خطوط باصات النقل العام في مدريد؛ هما الرقمان 27 و34 اللذان استعملهما العام الماضي وحده 17 مليون راكب.

ويقول خوسيه أنطونيو أنطونا، مدير المشروع، (ستكون كل حديقة من شبكات سلكية معدنية ومواد مستدامة أخرى تستطيع تحمّل حركة الباص دون تسرب المياه).

وسيكون لكل حديقة نظام ري مائي مصمم لمنع التسرب. وحظي هذا المشروع بدعم مانويلا كارمينا، عمدة بلدية مدريد اليسارية المنتخبة في مايو عام 2015.