أوّد أن تكون أولى كلماتي مع أحبتي في عامنا الجديد هذا هي عبارة عن أمنيات وكلمات دعاء.. أسأل الله تعالى أن يكون هذا العام عام خير لكل العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء..

تفاءلوا بالخير تجدوه.. وقطعاً أنه سيأتي اليوم الذي «تجدوه» فيه.. خير ووئام وسلام واستقرار وسعادة ورفاه وعدل وطمأنينة..

في مثل هذه الأيام من كل عام يكون الشغل الشاغل للكتّاب والمحللين هو كيف سترحل ملفات العام الماضي الى طاولة العام الجديد.. وينك يا أبو رشيدة فهّمنا شو هو الجديد؟! يقول أبو رشيدة أن أول شيء جديد سترونه هذا العام هو رحيل أبو سمرة أوباما عن البيت الأبيض حيث قبع فيه ثمان سنوات عجاف وسوف يأتي واحد آخر يحل محله يختلف عنه جملة وتفصيلاً!!..

بالله عليك يا أبو رشيدة.. خذني على قد عقلي.. وفهّمني شو يعني «جملة وتفصيلاً».. هذا أسمر ونحيف وشعره «فرفري» يعني على الطريقة الإفريقية.. طيّب فهمنا.. أما القادم الجديد فإن اسمه يدلل عليه!! يقولون أنه «ترامسود» يعني رياضي ويلبس تراكسود.. ويحب الملاكمة والمصارعة والجودو!! يا ستّار وايه كمان؟! يقولون أنه متمرس بالركل والرفس والنطح!! واويلاه.. أنا أخوك يا شطح.. شطح مين؟! ما تعرفوش؟! أنه وزير وسياسي لبناني اسمه محمد شطح اغتالته يد الإرهاب في مثل هذه الأيام من عام 2013.

المهم أحبائي نعود للسادة المحللين الذين راحوا يخوفوننا ليل نهار طيلة هذ المدّة من العام الجديد وما تعرفون شو راح يصير بالجديد.. وسوف يأتي ترامسود مرتدياً تراكسود.. ضخم الجثة.. عريض ما بين المنكعين!! شلولخ.. وبعدين عندو شعر أشقر يجنن!! «على الخدود يهفهف ويرجع يطير»!! ولكن يا جماعة لا تغركّم المظاهر.. فإن هذا الأشقر سيقلب عاليها سافلها.. سيجعل من الصين زي كوستاريكا بالمساحة والنفوس كمان!! ويجعل خط الإستواء زي القطب الشمالي.. ويقلب شكل العجوز الشمطاء تيريزا ماي ويجعلها شابة فاتنة زي كيم كاردشيان..

أقول لكل الذين ارتعدت فرائصهم.. ولكل الذين سال لعابهم وانتظروا بشوق رؤية كيم كاردشيان.. ده كان زمان.. عشنا وشفنا.. وراح نشوف.. الأحداث سيصنعها البشر يا أحبتي وليس الأرقام.. وأما مسألة الرؤساء في أمريكا فقد عاصرتم ما يقرب من العشرة رؤساء وربما أكثر لمن هم في عمري.. راح فلان وجاء علّان.. كلاهما سيان.. لا ارتحنا من العجوز ولا شفنا كاردشيان!!.