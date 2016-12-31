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للمزید
رقم الخبر: 183719
تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016
الوقت: 16:01
الاقسام: منوعات
عام 2017
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
عام 2017
الظلمة
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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