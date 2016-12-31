وقعت شركة النفط الوطنية الايرانية مذكرة تفاهم مع شركة "تنكو" التابعة لمقر خاتم الانبياء(ص) للبناء والاعمار، لاجراء الاخيرة دراسات على حقول نفط وغاز في جنوب غرب ايران وبالخليج الفارسي.

وأبرمت المذكرة صباح السبت، من جانب غلام رضا منوجهري مساعد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية وحسين شريف آبادي رئيس مجلس ادارة شركة "تنكو" ومديرها التنفيذي حسين دركاهي.

وبموجب المذكرة المبرمة فان شركة "تنكو" ستجري دراسات على حقول نفط في جنوب غرب ايران وهي" آزادكان جنوبي" و"منصوري" و "آب تيمور" فضلا عن حقلي الغاز فرزاد "A" و " B "في الخليج الفارسي.

وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية، قد أبرمت في وقت سابق اوّل اتفاقية في اطار العقود النفطية الجديدة مع شركة" برشيا" للنفط والغاز المحلية، وتعد المذكرة التفاهم الموقعة اليوم، الاولى مع نوعها بهذا الاطار.