اللجنة الاقتصادية البرلمانية تدرس خفض سعر الصرف مع المركزي الايراني اجتمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي يوم السبت، مع محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف ووزير الاقتصاد والمالية علي طيب نيا، لتدارس خفض سعر صرف العملة الاجنبية امام الريال.