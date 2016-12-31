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رقم الخبر: 183715 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 15:46 الاقسام: اقتصاد  
اللجنة الاقتصادية البرلمانية تدرس خفض سعر الصرف مع المركزي الايراني

اللجنة الاقتصادية البرلمانية تدرس خفض سعر الصرف مع المركزي الايراني

اجتمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي يوم السبت، مع محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف ووزير الاقتصاد والمالية علي طيب نيا، لتدارس خفض سعر صرف العملة الاجنبية امام الريال.

وأوضح رئيس اللجنة محمد رضا ابراهيمي لوكالة انباء فارس، بأن الاجتماع تمخض عن قرارين بهذا الخصوص.

وأضاف أنه تقرر توحيد سعر الصرف على المدى القريب فضلا عن استخدام الحكومة للأدوات اللازمة لخفض سعر صرف العملة الأجنبية امام الريال الايراني في اطار استراتيجية طويلة الأمد.

 

 
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