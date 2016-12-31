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رقم الخبر: 183695 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 15:38 الاقسام: ثقافة وفن  
الرئيس اللبناني يثني على الكتاب الايراني «المسيح في ليلة القدر»

الرئيس اللبناني يثني على الكتاب الايراني «المسيح في ليلة القدر»

أثنى الرئيس اللبناني، ميشال عون، على ترجمة كتاب «المسيح في ليلة القدر» من الفارسية الى العربية ونشره في لبنان.

أن الرئيس اللبناني وجه رسالة لشبكة المعارف أثنى فيها على نشر كتاب «المسيح في ليلة القدر» بلبنان.

وفيما يلي نص الرسالة:

ويُشار الى ان كتاب «المسيح في ليلة القدر» يروي تفاصيل زيارات سماحة قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، لأسر الشهداء المسيحيين، وأشرفت شبكة المعارف الإسلامية على ترجمة هذا الكتاب الى العربية وطبعت في لبنان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
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