أثنى الرئيس اللبناني، ميشال عون، على ترجمة كتاب «المسيح في ليلة القدر» من الفارسية الى العربية ونشره في لبنان.

أن الرئيس اللبناني وجه رسالة لشبكة المعارف أثنى فيها على نشر كتاب «المسيح في ليلة القدر» بلبنان.

وفيما يلي نص الرسالة:

ويُشار الى ان كتاب «المسيح في ليلة القدر» يروي تفاصيل زيارات سماحة قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، لأسر الشهداء المسيحيين، وأشرفت شبكة المعارف الإسلامية على ترجمة هذا الكتاب الى العربية وطبعت في لبنان.