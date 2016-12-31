خلال المشاهدة العينية طيلة الاسبوع الثقافي الجزائري في ايران ان المرأة الايرانية تتمتع بقدر كبير من الحرية والحقوق، خلافا للصورة النمطية المرسومة في ذهني قبل الزيارة، شاهدت ميدانيا وجودها القوي في كل مجالات الحياة

صرح الباحث الجزائري الدكتور محمد ارزقي بعد عودته للجزائر والوفد المشارك في الاسبوع الثقافي الجزائري بايران: تشرفت بالمشاركة في الاسبوع الثقافي الجزائري بايران (من 10 الى 17 ديسمبر 2016م)، لإلقاء محاضرة حول المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي 1830- 1962م، بمعية أستاذي الدكتور ناصر الدين سعدوني، وكان أسبوعا ثقافيا ثريا عرضت فيه عيّنات عن مظاهر الثقافة الجزائرية المتنّوعة (تاريخ / شعر/ أفلام/ فنون جميلة/ ملابس تقليدية/ حليّ/ موسيقى) شاركت شخصيات عديدة في هذا الأسبوع الثقافي جسّدت التنوع الثقافي الجزائري، كالسيدة بخوشة ملولي (حرفية في الحليّ) من تلمسان، والسيد عداد يحيى ( حرفي في الحلي القبائلي) من بلدة آن يني، والسيد عيسى عبدالله (حرفي في الحلي الشرقي)، والسيدة أنيسة بركان المتخصصة في الفن التشكيلي، والسيد عبد العزيز بالشا المتخصص في فن السيراميك، والمخرج السينمائي الكبير احمد راشدي، وفي الميدان الموسيقي شارك في هذا الأسبوع الثقافي الفنان نوري الكوفي، وفرقة العامة (الفردة سابقا) من قنادسة المتخصصة في الإنشاد الصوفي، كما حضر أيضا المنشد عبدالرحمن بوحبيلة المعروف بصوته المتميز. وحضر الشعر بقوّة في هذه التظاهرة الثقافية (إبراهيم صديقي/ مي غول/ اليزيد ديب). أما المقرئ خالد عريسي (من وداي سوف) فقد كان خير سفير للجزائر في تلاوة القرآن. وشمل المعرض ايضا كتبا نادرة ذات أهمية علمية كبيرة منها مصحف الرودوسي، وكتاب (التحفة السنية في النوادر العربية) لبلقاسم بن سديرة المطبوع سنة 1891م. وتجدر الإشارة الى غياب الموسيقار الشهير محمد روان المعروف بموسيقاه الدافئة ذات البعد الرومانسي.

الحفل الافتتاحي

وفي يوم السبت 11 ديسمبر تم تدشين الحفل الافتتاحي للأسبوع الثقافي الجزائري بايران في احدى قاعات المكتبة الوطنية الايرانية، من طرف وزيري ثقافة البلدين، فكان حفلا رائعا تضمن تبادل كلمات الترحيب وتقديم عروض ثقافية وكانت مفاجأة الاخوة الايرانيين السارة تتمثل في تقديم ترجمة لديوان السيد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي (أوارس) الى اللغة الفارسية.

حفاوة الاستقبال

حظي الوفد الجزائري باستقبال يليق بمقام الجزائر، نزلنا بفندق الاستقلال (خمسة نجوم) ولعل ما لفت انتباهي في هذا الفندق هو تخصيص جناح للشخصيات العالمية التي نزلت به، وكم كان سروري عظيما حينما لمحت اسم المجاهدة البطلة جميلة بوباشة يرصع الجناح الى جانب الرئيس الروسي بوتين، والامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان وغيرهما من الشخصيات العالمية.

اسهامات الفرس في بناء الحضارة الاسلامية

كنت اتمنى زيارة ايران منذ زمن بعيد، تقديرا لعلمائها الكثيرين الذين ساهموة بقوة في بناء الحضارة العربية الاسلامية، وبفضل هذا الدور الحضاري صارت ايران عنصراً هاماً في التاريخ الإسلامي والأدب العربي والعلوم العقلية لا يمكن تجاوزه ومن علماء الفرس الذين تركوا بصماتهم بارزة في أدبنا وتاريخنا العربي، ابن المقفع (كليلة ودمنة)، وابوالفرج الأصفهاني (كتاب الاغاني)، وابو حامد الغزالي (احياء علوم الدين)، والشاعر بشار بن برد، وسيبويه (نحوي)، والجرجاني (كتاب التعريفات)، والإمام ابو حنيفة (صاحب مذهب فقهي)، والطيب ابو بكر الرازي (الحاوي في الطب)، والمتصوف جلال الدين الرومي، والصحابي سلمان الفارسي، والشاعر العظيم عمر الخيام (صاحب الرباعيات) وكتاب (الف ليلة وليلة)، وغيرها من الاسماء. ومن الطبيعي ان ينتج عن هذا الواقع التاريخ الغني تداخل واضح بين اللغتين الفارسية والعربية يتجلى في الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر والمثاقفة.

معالم النهضة الحضارية

ان ما لفت انتباهي في سلوك الايرانيين هو الانضباط والعمل والتعلق بلغتهم الفارسية، وبعلمهم الوطني الذي رأيته يرفرف عاليا في أكثر من مكان، وكذا تمجيد شهداء الوطن، ومكانتهم هذه الوطنية، المدعمّة بمنظومة تعليمية قوية تتحكم في نواصي لغات أجنبية عديدة من تحقيق تنمية شاملة تجلت في انجازات عمرانية وصناعية كثيرة بادية للزائر، أنجزت بعقول وسواعد إيرانية، أذكر منها (مترو) مدينة طهران (وبرج ميلاد) الذي يعّد تحفة معمارية عجيبة، يبلغ ارتفاعه 435 مترا، يحتوي في قاعدته الأرضية على عدة مرافق تجارية، ويتم الصعود الى البرج العالي بواسطة مصعد ذي واجهة زجاجية تمكن الزوار من التمتع بمناظر خلابة، يحتوي البرج على عدة طوابق بها مخطوطات وتماثيل شمعية خلّدت بعض النوابغ والشخصيات التاريخية التي صنعت أمجاد ايران، وفيها عينة عن الحضارة الإيرانية العريقة التي يقدّر عمرها بحوالى 9000 سنة حسب ما جاء في شرح مرشد البرج، الذي كان يتحدّث بلغات أجنبية عديدة منها اللغة العربية، وجلب انتباهي ايضا ان معظم السيارات مصنوعة في ايران بأحجام مختلفة (صغيرة ومتوسطة وفارهة) تناسب طبقات المجتمع المختلفة، كما لاحظت ان الحافلة المخصصة لوفدنا وهي من نوع فولفو مصنوعة ايضا في ايران.

الهوية العمرانية

ان ما شد انتباهي في البناء هو استعمال الحديد في رفع هياكل العمارات، خلافا لما هو عليه الامر عندنا في الجزائر حيث الاستعمال القوي للاسمنت المسلح، كما ان القرميد غير موجود رغم أهميته في تسقيف البناءات حيث تكثر الثلوج كما هو الأمر في حوض البحر المتوسط، وبنيت معظم البناءات على النمط الغربي الحديث. ولم تقع في مجال مشاهدتي شوارع منسقة في مخطط عمراني واضح المعالم. كما انني لم أر (الهوية العمرانية) الايرانية المتميزة، اللهم الاّ في المساجد ذات لمنارات الدائرة والزخرفة بالموزائيك وباللون الازرق الفاتح الجذّاب المخضّب بأشكال هندسية ذات لون ذهبي. وعادة ما يتوسط المسجد قبر ولي صالح أو قبر مرجعية دينية.

جلبت انتباهي ظاهرة تجميل طهران بتزيين طرقاتها وحدائقها العامة برسومات جدارية وتماثيل مختلفة، بالاضافة الى توظيف جريان الماء في تجميل المحيط، كل ذلك يؤكد سمو مكانة الفنون الجميلة في المجتمع الايراني، فالماء الزلال يجري في سواقي مدينة طهران جراء ذوبان ثلوج جبل البرز.

مكانة المرأة

بدا لي من خلال المشاهدة العينية طيلة الاسبوع الثقافي الجزائري ان المرأة الايرانية تتمتع بقدر كبير من الحرية والحقوق، خلافا للصورة النمطية المرسومة في ذهني قبل الزيارة، شاهدت ميدانيا وجودها القويً في كل مجالات الحياة.

جامعتا الزهراء والطباطبائي بطهران

برمجت محاضراتنا انا واستاذي الدكتور ناصر الدين سعدوني في جامعة الزهراء يوم 13 ديسمبر وهي الجامعة الوحيدة الخاصة بالاناث في ايران، متطورة جداً تدرس العلوم الانسانية والعلوم الدقيقة ولها مكانة ثرية وقدمنا محاضرة في جامعة الطباطبائي يوم 14 ديسمبر ويفسر اختيار هاتين الجامعتين بوجود أقسام خاصة للغة العربية. الامر الذي ساعدنا في التواصل باريحية وحظينا باستقبال حار يليق بالوفد الجزائري الرسمي.

محاضرة حول المقاومة الجزائرية

قدمت انا واستاذي الدكتور ناصر الدين سعيدوني مناصفة نبذة تاريخية مركزة حول المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي التي استمرت طيلة 132سنة، وفضلنا تقديم عرضنا باختصار من اجل توفير الوقت للطلبة لتمكنهم من طرح اسئلتهم واجراء المناقشة. هذا وقد لاحت في عيون الطلبة والطالبات رغبة ملحة في الحوار والمناقشة بيد ان منطق البروتوكول كان حادا وتعلّق بنا الطلبة والطالبات في الاروقة ابانوا رغبة ملحة في زيارة الجزائر والالتحاق بجامعاتها، فأشرت عليهم بعرض فكرتهم على الملحق الثقافي بسفارة الجزائر بطهران.

ملتقى تقارب المذاهب الاسلامية

بقي ان اشير في الأخير الى تزامن الأسبوع الثقافي الجزائري مع الملتقى الدولي للتقريب بين المذاهب الاسلامية المنعقد في طهران، شارك فيه بعض الجزائريين، لا شك ان مثل هذه المبادرة تحمل في طياتها فكرة التسامح لتجاوز الخلافات في الفروع، وعليه فهي جديرة بالتشجيع لتخليص المجتمعات الاسلامية المتنوعة من الصراعات المذهبية المدمّرة لطاقات العرب والمسلمين.

والجدير بالذكر ان الدولة الجزائرية كانت سباقة الى احتضان فكرة (التقريب بين المذاهب الاسلامية) من خلال ملتقيات الفكر الاسلامي التي دأبت على تنظيمها سنويا وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، خاصة في عهد الوزير المفكر مولود قاسم نايب بلقاسم رحمه الله.