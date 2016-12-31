وذكر موقع (اليوم 24) المغربي الإلكتروني أن الاستنفار الأمني يأتي خوفا من دفع التنظيم الإرهابي “داعش”، أرامل وأيتام المقاتلين المغاربة، الذين لقوا حتفهم هناك، والذين يقدر عددهم بـ535 إرهابياً، إلى العودة إلى المغرب، وبعض الدول الأورةبية، التي يحملون جنسياتها، لتنفيذ اعتداءات إرهابية، مثل تلك، التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية.

وقال الموقع إن هذه التخوفات ازدادت، بعد اعتقال السلطات التركية، الأربعاء، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، “داعشيتين” مغربيتين وطفليهما في الحدود التركية السورية، وهما تحاولان الدخول إلى تركيا، للعودة إلى مدينة سبتة المحتلة، وفقا لمصادر إسبانية.

يذكر أن عدد المغاربة (الدواعش) في سوريا، والعراق تقلص من 1622 إلى 871 مغربيا، الذين يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، أغلبهم من نساء وأطفال صغار، أي أن 553 مغربيا لقوا حتفهم هناك، فيما 206 تمكنوا من العودة.