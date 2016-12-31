أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، في محافظة منوبة شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أنه جرى اعتقال أفراد الخلية المكونة "من 9 عناصر تكفيريّة" الأربعاء، وتتراوح أعمار المعتقلين بين 28 و34 عاما.

وأوضحت أن قوات الأمن صادرت "خازن معلومات (فلاش ديسك) يحتوي على مقاطع فيديو تظهر أفراد الخلية بصدد القيام بتدريبات قتالية بإحدى المناطق الجبلية..".

كما ضبطت "صور اجتماعات سرية وصور عناصر إرهابية تقاتل ضمن الجماعات الإرهابية، ببؤر التوتر وخطب تحريضية على الارهاب".

ووفقا للبيان، فقد جرى توقيف عناصر الخلية على ذمة قضية "الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

وكانت السلطات أعلنت،الخميس، أنها فككت خلية مماثلة في ولاية سوسة، مرتطبة بـ"كتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبل الشعانبي".

يذكر أن تونس أعلنت أنها فككت نحو 160 خلية إرهابية في أرجاء البلاد خلال عام 2016.