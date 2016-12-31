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رقم الخبر: 183655 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
مصر: اتفاقية تيران وصنافير تدخل مرحلة تنازع السلطات

مصر: اتفاقية تيران وصنافير تدخل مرحلة تنازع السلطات

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه المنعقد، الجمعة، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وأحالها لمجلس النواب.

وقال بيان لمجلس الوزراء، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المصرية، إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء المصري قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

وفي السياق ذاته أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري عن رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها مطلع الأسبوع الجاري، وقضت بتسليم مصر لجزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وطالب النواب، في طلب إحاطة تقدموا به إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمساءلة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع عن موافقتهم على توقيع الاتفاقية، ونقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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