أعلنت سلطنة عمان انضمامها إلى ما يسمّى "التحالف الإسلامي العسكري" لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية، والذي جرى تشكيله في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعيد البوسعيدي، جاء فيها "إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف "الإسلامي العسكري" لمحاربة الإرهاب".

وتعد سلطنة عمان الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم لهذا التحالف.

انضمام عُمان إلى التحالف أتى بعد ما وصفه مراقبون بالأزمة الصامتة بين دول الخليج الفارسي والسلطنة على خلفية مواقفها الحيادية في ملفات عدة بينها الملفان السوري واليمني، إضافة إلى تقاربها من إيران. وبلغت الأزمة حد حديث مسؤولين خليجيين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إمكانية تنحية عُمان من الإجماع الخليجي وإقامة اتحاد من دونها.

وبينما هلّل محللون سعوديون من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية لخبر انضمام مسقط إلى "التحالف"، معتبرين أنه "تصحيح" للموقف العُماني للعلاقات مع الدول الخليجية، أكدت مصادر عُمانية وفق قناة "النبأ" أن الانضمام لا علاقة له بالحرب في اليمن، وأنه يأتي في إطار الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب عالميًا.