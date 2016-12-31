*عباس: تجميد الاستيطان يمهد للشروع في التفاوض *التحقيق مع نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل

فتح جنود الاحتلال الصهيوني على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة، نيرانهم تجاه فتاة فلسطينية وأصابوها بجراح متوسطة بزعم محاولتها تنفيذ عملة طعن.

وادعت التقارير "الصهيونية" أن قوات الاحتلال عرقلت، صباح الجمعة، عملية طعن على حاجز قلندية، بعد أن اقتربت السيدة الفلسطينية من الحاجز وهي تحمل سكيناً.

كما ادعت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال طلبوا منها التوقف إلا أنها رفضت، وعندها أطلق الجنود عليها النار بادعاء أنها واصلت التقدم باتجاههم، كما اعاقوا عملية إسعافها.

وفي سياق منفصل أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال عمليات دهم في طولكرم وجنين شمال الضفة.

من جانبه أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الفلسطينيين قاموا بنقل مسودة القرار من مجلس الأمن إلى الولايات المتحدة قبل طرحه على المجلس بهدف التنسيق في صياغة نص القرار.

وقال أبو مازن في حديث خاص لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية – نقلته وسائل إعلام فلسطينية- أن قرار المجلس الدولي غير موجه إلى "إسرائيل"، وإنما ضد المستوطنات التي تشكل عقبة أمام السلام.

وأكد أبو مازن أنه إذا تم تجميد النشاطات الاستيطانية فإن الفلسطينيين سيكونون مستعدين للشروع في مفاوضات بدون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن الوقت لا يعمل لصالح المسيرة السياسية إذ أن المنطقة باتت مشتعلة وهناك تطرف متصاعد.

وردا على سؤال حول مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بــ"إسرائيل" كدولة للشعب اليهودي، قال أبو مازن إنه تم الاعتراف المتبادل بين الطرفين عام 1993 وأنه ليس من اختصاص الفلسطينيين تعريف دولة "إسرائيل".

وفي سياق آخر قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع للتحقيق من قبل الشرطة في الأيام القليلة المقبلة بشبهة الحصول على رشا كبيرة.

وكشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن: "نتنياهو مشتبه فيه بالحصول على إكراميات كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي"، دون الكشف عن أسمائهما. وأضافت: أنه "سيتم التحقيق مع نتنياهو، في الأيام القريبة المقبلة تحت طائلة التحذير".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه: "من المرجح أن يوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبليت، إلى الشرطة مطلع الأسبوع المقبل، بالشروع في التحقيق مع نتنياهو".