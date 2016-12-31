*استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة *قنص جندي من العدوان في عسير.. وتفكيك عبوة ناسفة بمدينة رداع

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، محاولة زحف مرتزقة العدوان باتجاه التبة الحمراء في مأرب.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان، وانكسار زحفهم باتجاه التبة الحمراء في محافظة مأرب.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الجمعة تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في قرية الحريقية منطقة ذباب بتعز .

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في قرية الحريقيه بذباب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية استهدفت آلية تابعة للمرتزقة في الخط العام لمديرية التربة ودمرتها.

وفي غضون ذلك أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع للعدوان السعودي الأمريكي جوار موقع مشعل العسكري بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي جوار موقع مشعل العسكري في جيزان أثناء تحليقها صباح الجمعة فوق مواقع الجيش واللجان الشعبية.

يشار إلى أن جبهات ماوراء الحدود شهدت الخميس عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران اسفرت عن مقتل 8 جنود سعوديين واسقاط طائرة أباتشي في نجران وتفجير دبابتين ابرامز ومقتل طاقميهما .

من جانب آخر لقي جندي سعودي مصرعه، الجمعة، في عملية قنص نفذتها وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية قبالة منفذ علب بعسير.

وتمكنت وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية، الخميس، من قنص عسكري سعودي غرب رقابة الهنجر، كما تم استهداف تجمعات وآليات الجيش السعودي بموقع الجربة في عسير.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جبل المدخس ومنفذ علب في عسير بعدد من القذائف المدفعية.

هذا واستشهد مواطن، الجمعة، بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة عياش بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأصيب أربعة مواطنين بينهم طفلان، الخميس، في مديرية باقم بمحافظة صعدة إثر ثلاث غارات جوية لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منطقة تواجدهم.

كما استهدفت القوات السعودية بقصف صاروخي منازل المواطنين وممتلكاتهم في مديريتي الظاهر وشدا بمحافظة صعدة، ما أدى إلى حدوث أضراراً مادية في الممتلكات.

إلى ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة جوار منزل مواطن في مدينة رداع محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عثرت على عبوة ناسفة كانت مزروعة جوار منزل أحد المواطنين بمدينة رداع، لافتاً إلى أنه تم استدعاء خبراء المتفجرات للتعامل معها وتفكيكها.

وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الابلاغ عن أي عناصر أو تحركات مشبوهة أو أجسام مشتبهة بما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لن يألوا جهداً في تنفيذ مهامهم وواجباتهم المناطة بهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار.