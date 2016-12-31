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رقم الخبر: 183648 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 19:23 الاقسام: دوليات  
جاكرتا تتراجع عن شراء مدرعات أوكرانية

جاكرتا تتراجع عن شراء مدرعات أوكرانية

أفاد مصدر إعلامي أن الجيش الإندونيسي يفكر في العدول عن نية شراء مدرعات أوكرانية الصنع.

 وبدأت إندونيسيا تناقش خطة التراجع عن شراء ناقلات الجند المدرعة من صنع أوكراني أو تخفيض عدد المدرعات الأوكرانية المزمع شراؤها، بعدما كشف الاختبار الأولي عددا كاملا من المشاكل وفق إفادة مجلة "جينس ديفنس ويكلي". وكانت وزارة الدفاع الإندونيسية وقعت في فبراير/شباط 2014 عقدا مع أوكرانيا لشراء 5 ناقلات جند من طراز "بي تي إر-4إم".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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