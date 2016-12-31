أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن سلسلة عقوبات ضد روسيا وعمليات طرد لدبلوماسييها رداً على اختراق الانتخابات، وأكد أن بلاده فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدّمت دعماً مادياً للمخابرات.

وقال أوباما: إن العقوبات تأتي رداً على جهود روسيا (للإضرار بالمصالح الأميركية)، وأنها ردّ ضروري وملائم على المساعي الروسية في انتهاكها لقواعد السلوك الدولية الراسخة، وأضاف: إن أنشطة سرقة البيانات وكشفها لابد وأنها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية.

في السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي: إن بلاده طردت الخميس 35 دبلوماسياً روسياً وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند، وذلك رداً على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

* روسيا: العقوبات تعقّد العلاقات بين البلدين

وفي أول ردّ روسي على العقوبات الأميركية، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن هذه العقوبات ستعقّد العلاقات بين البلدين.

كما ذكر قسطنطين دولغوف، المسؤول عن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة (إنترفاكس): إن أي عقوبات ضد روسيا لا مستقبل لها وستؤدي إلى نتائج معاكسة.

* بوتين: روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأميركية

نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في بيان ، اليوم الجمعة: إن روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأميركية على موسكو وطرد 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف قد اقترح في وقت سابق على بوتين أن تطرد روسيا 35 دبلوماسيا أميركيا وأن تمنع الدبلوماسيين الأميركيين من استخدام منشأتين في موسكو ردا على طرد الدبلوماسيين الروس والعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقال لافروف: إن المزاعم بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة هذا العام لا أساس لها.

* ترامب ينوي بحث العقوبات مع الاستخبارات

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعلن من جانبه عن نيته عقد لقاء مع ممثلين عن الاستخبارات الأمريكية، وذلك بعد إعلان إدارة أوباما فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن ترامب قوله: حان الوقت في بلادنا للاهتمام بأشياء أكبر وأفضل من هذه. ومن أجل مصلحة بلادنا وشعبنا العظيم أنا سأعقد لقاء مع قادة استخباراتنا الأسبوع المقبل ليطلعوني على الحقائق بشأن هذا الوضع (فرض عقوبات جديدة على موسكو).

وفي سياق متصل أعلنت كيليان كونواي، إحدى مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا عبارة عن محاولة من إدارة أوباما لوضع فريق ترامب في موقف حرج.

من جهتهم اعترف البعض في الإدارة الأمريكية بأن ترامب سيستطيع، ومن دون صعوبة، إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا بعد مراسم تنصيبه في يوم 20 يناير/كانون الثاني.

في هذا الاطار، قالت مستشارة أوباما في شؤون مكافحة الإرهاب ليزا موناكو: إن ترامب سيستطيع إلغاء هذه العقوبات بواسطة مرسوم، مضيفة: في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا جدوى منها ولو حدث إلغاء العقوبات لكانت خطوة غير طبيعية للغاية، لأن العقوبات يجب أن تستمر حتى إزالة أسبابها، وأوضحت ان واشنطن مستعدة لردة الفعل الروسية حيال ذلك.

* الإف.بي.آي يتهم المخابرات الروسية بهجمات إلكترونية قبل الانتخابات الأمريكية

يذكر ان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قد القى على أجهزة المخابرات الروسية باللوم في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام فأصدر أكثر تقاريره حسما حتى الآن بشأن القضية بما في ذلك عينات من شفرة خبيثة يعتقد أنها استخدمت في حملة واسعة للتسلل إلى أنظمة كمبيوتر.

ورغم أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات الوطنية سبق وأن قالا إن روسيا وراء الهجمات الإلكترونية التي وقعت في أكتوبر تشرين الأول فإن هذا التقرير هو أول تحليل فني مفصل تقدمه الحكومة وأول بيان رسمي من الإف.بي.آي.



