ذكرت مصادر برلمانية أن اللجنة الدستورية في البرلمان التركي أقرت مسودة قانون تغييرات دستورية، الجمعة، مما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعزيز صلاحيات الرئيس.

وستجري تركيا بعد تصويت في البرلمان استفتاء على التغييرات بحلول الربيع في خطوة قد تساعد الرئيس طيب إردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية التي يسعى إليها منذ وقت طويل.

وقالت المصادر: إن اللجنة أتمت الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية استمرت 17 ساعة واختتمت في ساعة مبكرة يوم الجمعة. كانت المسودة قدمت إلى اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول مع 21 بندا لكن النسخة التي أقرت تقلصت إلى 18 بندا فقط.

ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في يناير كانون الثاني.

ويقول معارضو إردوغان إن المقترحات الدستورية قد تقود نحو الحكم السلطوي في تركيا.

ويريد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان منذ أكثر من عشر سنوات الحصول على دعم المعارضة القومية من أجل تمرير الخطة في البرلمان. وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائبا في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا كي يتم الاستفتاء عليها.

في سياق آخر ذكرت وكالة دوجان للأنباء أمس الجمعة، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 30 شخصا يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش في إقليم أضنة بجنوب البلاد فيما تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجنود الأتراك والتنظيم المتشدد في شمال سوريا.

وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب نفذت 40 مداهمة متزامنة بالمنطقة في عملية تدعمها طائرات الهليكوبتر.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم نقلوا إلى مقر شرطة أضنة بعد فحوص معتادة على الصحة.

وبدأت تركيا توغلا عسكريا في سوريا في 24 أغسطس آب دعما لمقاتلي المعارضة السوريين في محاولة لطرد إرهابيي داعش من المنطقة الحدودية. وكثيرا ما تداهم أنقرة مواقع تشتبه بأنها مخابئ للمتشددين في اسطنبول وغيرها من المدن التركية.