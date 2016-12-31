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رقم الخبر: 183644 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 19:05 الاقسام: محليات  
صالحي: مستمرون في دراسة كيفية استخدام محركات الدفع النووي

صالحي: مستمرون في دراسة كيفية استخدام محركات الدفع النووي

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي، مواصلة دراسة طاقة محركات الدفع النووي وسبل وكيفية استخدامها وحجم السفن التي سيتم استخدامها فيها.

وأعلن صالحي الخميس ان ايران باعت 32 طنا من الماء الثقيل لأمريكا و38 طنا لروسيا، وقال: إن العديد من الشركات الاوروبية اطلبت شراء الماء الثقيل من ايران وان بيع الماء الثقيل الايراني يواجه استقبالا جيداً.
وفي معرض رده على سؤال حول سبب أهمية محركات الدفع النووي بالنسبة لايران وتأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة انتاجها، اجاب صالحي: إن الكثير من الجهود تبذل حاليا لاستخدام محركات الدفع النووي في النقل البحري.
واضاف: استخدام المازوت ومصادر مماثلة في النقل البحري يتطلب وجود كمية كبيرة من تلك المصادر على متن البواخر والسفن الى جانب ضرورة التزود بمصادر اخرى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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