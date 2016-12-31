ودعا العميد أحمد رضا بوردستان في كلمته في الاستعراض العسكري الذي جرى بعد انتهاء المناورة مساء الأربعاء، الى ضرورة أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، معتبرا أن من أبرز المكاسب التي حققتها المناورة هو ان مستوى ثقة القوات المسلحة بنفسها آخذ بالإزدياد.

وقال: بما أن البلاد تشهد حاليا السلام والأمن والاستقرار لذلك ينبغي اعداد كافة أنواع الدفاعات الجوية بكافة مدياتها البعيدة والقريبة والمتوسطة، ليتم استخدامها في الوقت المناسب.

وفيما اشار الى أهمية العمليات التي نفذها مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي خلال المناورة، شدد على أن المناورة عرضت جانبا من القدرات والانجازات التي حققها جيش الجمهورية الاسلامية، ولولا المحاذير الأمنية لعرضت امكانيات أوسع وقدرات أكبر.

كما اعتبر أن احد اهداف المناورة هو ردع الاعداء، وفيما تطرق الى وجود القوات الأميركية في المنطقة أعتبر أن الهدف الرئيسي من اقتراب القوات الاميركية الى المنطقة هو مهاجمة ايران.

ونبه الى أن الرسالة التي وجهتها المناورة للشعب الايراني هي أن القوات الايرانية على أتم الاستعداد للتصدي لأي تهديد، أما رسالتها لدول المنطقة فهي السلام والمحبة واننا قادرون على ارساء الأمن والاستقرار في المنطقة ولا حاجة لوجود القوى الدولية، اما رسالتها للاعداء والذين يحلمون بالاعتداء على ايران، فهي ان القوات الايرانية اذا كانت قادرة على اصابة الطائرات الصغيرة في الأجواء واسقاطها فمن المؤكد انها قادرة على اسقاط الطائرات المعتدية بكل سهولة.

وأكد بوردستان ان مناورة (المدافعون عن سماء الولاية 7) حققت كافة الاهداف المرسومة وأن الهدف من هذه المناورة هو رفع مستوى جهوزية الجيش الايراني ليتمكن من الدفاع عن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد بشكل لائق أمام أي تهديدات محتملة للأعداء.

وحول تطوير مستوى المعدات والامكانيات العسكرية للبلاد أكد بأن جيش الجمهورية الاسلامية يعمل على رفع مستوى قدراته العسكرية لتتناسب مع التهديدات المختلفة.

كما أكد أن الجيش سيجري مناورات متعددة قريبا، وأوضح بأنه الى جانب مناورة محمد رسول الله (ص) التي أجراها الجيش في الأسابيع الأخيرة في جنوب شرق البلاد، ومناورة (المدافعون عن سماء الولاية 7) التي أقامها مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، ستجري القوة البحرية للجيش الايراني في الشهر القادم مناورة في الخليج الفارسي وبحر عمان.

الجدير بالذكر ان مناورة (المدافعون عن سماء الولاية 7) انطلقت الاثنين الماضي في منطقة تصل مساحتها الى 494 الف كيلومتر مربع تشمل مدن اهواز ومحافظات شيراز وكرمان وبوشهر وهرمزكان والجزر الايرانية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) وجميع الحدود الجوية لهذه المناطق.

من جانبه اكد قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي: إن هذا المقر استطاع ان يبلغ المستويات الجيدة والمنشودة على صعيد الدفاع وحماية أجواء البلاد.

وتابع القول: إن القوات العسكرية المشاركة استطاعت تنفيذ هذه المناورات رغم الظروف المناخية الرديئة للغاية وفي اكثر المناطق حساسية جنوبي البلاد، مؤكدا ان القوات المشاركة نجحت من خلال استخدام افضل الاجهزة في تقديم افضل اداء خلال هذه المناورات.

واشار العميد اسماعيلي الى اطلاق صاروخ من مدينة بوشهر خلال المرحلة الختامية لمناورات المدافعين عن سماء الولاية- 7، الاربعاء، مبينا انه تم خلال المناورات استهداف طائرات صغيرة يقل طولها عن الصواريخ التي اطلقت الامر الذي يؤكد ان مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي استطاع ان يبلغ المستويات المنشودة والجيدة في مجال الدفاع وحماية أجواء الوطن.



