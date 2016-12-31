أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد، أن مناخ التوافق العام الموجود في لبنان يفرض على الحكومة القيام بكل ما يحتاج اليه اللبنانيون، ولفت الى أن النسبية الكاملة هي الحل الأمثل في قانون الانتخاب ولكننا منفتحون على أي صيغة اخرى تخفف من مخاوف البعض.

كلام السيد ابراهيم امين السيد جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لتقديم التهاني لمناسبة عيد الميلاد بإسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقيادة الحزب.

ورداً على سؤال حول دعوة تركيا كل الأجانب بمن فيهم حزب الله للخروج من سوريا، قال سماحته: نحن لسنا موجودين بقرار تركي، أمريكي أو سعودي إنما في إطار التعاون بيننا وبين الدولة السورية لمواجهة المشروع الارهابي المنطلق من سوريا الى المنطقة، فعندما نرى المصلحة مناسبة للخروج نخرج وليس التزاماً بقرار تركي، والى الآن نحن في مواقعنا في سوريا ونواجه هذا المشروع وهو في مراحل الهزيمة وسنبقى من أجل هزيمته بالكامل.

ورداً على سؤال آخر عن حوار قريب بين حزب الله والقوات اللبنانية، قال السيد: الظروف في لبنان ستفرض نوعاً من التواصل ونأمل أن يصل الى مدى سياسي معين ونحن منفتحون على هذا الموضوع.

وحول ما إذا كان الرئيس ميشال عون هو الذي سيسعى لهذا الحوار أجاب السيد: بمون الرئيس عون عالكل.









