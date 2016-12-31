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رقم الخبر: 183641 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 18:44 الاقسام: محليات  
قائد عسكري يؤكد على رفع مهارة التعبويين لمواجهة التهديدات الداخلية

قائد عسكري يؤكد على رفع مهارة التعبويين لمواجهة التهديدات الداخلية

اكد مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة للشؤون العملانية العميد مهدي رباني ان القدرة على مواجهة التهديدات الداخلية رهن برفع مهارة قوات التعبئة.

وخلال كلمته امام ملتقى بطهران بمناسبة ملحمة الثلاثين من كانون الاول اعتبر العميد رباني ، ان هذا اليوم هو يوم تجديد بيعة الامة مع الولاية وملحمة الدعم الشعبي الواسع للثورة الاسلامية وقال ان هذه الثورة هددت منذ انطلاقها مصالح نظام السلطة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية وزعزعة عروض الحكام العرب الرجعيين وعرضت مصالح الاستكبار العالمي للخطر.
وتطرق الى احداث المنطقة وقال اننا استطعنا نقل التهديدات الامنية من داخل البلاد الى الحدود ومنها الى خارج الحدود ونحن نتصدى اليوم الى الجماعات الارهابية خارج الحدود .
واشار العميد رباني الى نقل التجارب العسكرية الايرانية الى بعض الدول ومنها العراق وسوريا وقال ان واحدة من هذه الاجراءات هي نقل تجربة التعبئة الشعبية بحيث اننا نشهد اليوم حشد كبير من القوات الشعبية يجري تنظيمها على غرار التعبئة  في هذه البلدان .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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