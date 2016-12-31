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رقم الخبر: 183640 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 18:41 الاقسام: محليات  
مسؤول يوناني يصف إمكانية تمتين العلاقات بين طهران واثينا بالواسعة

مسؤول يوناني يصف إمكانية تمتين العلاقات بين طهران واثينا بالواسعة

قال نائب وزير الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس ان الامكانيات والطاقات المتاحة لتطوير العلاقات بين طهران واثينا متنوعة جدا ، وان الارادة السياسية للبلدين، تدعو الى تطوير العلاقات الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية.

واشار كاتروغالوس خلال لقائه السفير الايراني في اثينا مجيد مطلبي شبستري، الى القدرات الاقتصادية والسياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية واليونان، والرغبة السياسية لدى البلدين لتنمية العلاقات، واصفا امكانيات تمتين العلاقات بين البلدين بالواسعة جدا.
ووصف زيارته الاخيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية ولقائه وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين اخرين بالمفيدة جدا والبناءة، وقال ان البلدين يمتلكان الارادة السياسية لتمتين العلاقات الشاملة في القطاع الاقتصادي.
من جانبه اشار السفير الايراني في اثينا الى مسيرة تطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة سيما بعد زيارة رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس لطهران في 7 شباط / فبراير 2016، وقال ان التصميم السياسي لدى كبار مسؤولي البلدين، لتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، يشكل افضل فرصة للقطاعات الحكومية والخاصة في ايران واليونان لتنفيذ الاتفاقيات .
كما أكد على ضرورة ارتقاء التبادل التجاري بين البلدين في اطار مصالح الشعبين الصديقين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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