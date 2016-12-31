وخلال استقباله السفير الايراني في بلغراد حسين ملا عبداللهي، نقل داتشيتش، دعوة الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش الى نظيره الايراني حسن روحاني لزيارة صربيا، كما وجه الدعوة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لزيارة بلاده.

واشار الى المعرض المقرر ان يقام خلال العام القادم في طهران وبلغراد لوثائق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمناسبة الذكري الثمانين لاقامة هذه العلاقات واضاف، ان العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وواسعة للغاية.

ووجه وزير الخارجية الصربي الشكر والتقدير للمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في سياستها الخارجية تجاه منطقة البلقان، مؤكدا على مواصلة التعاون بين البلدين في المنظمات والمؤسسات الدولية.

ودعا الى المزيد من الحضور الاقتصادي والثقافي الايراني في صربيا، معلنا استعداد حكومة بلاده لدراسة الغاء تاشيرات الدخول لرعايا البلدين.

واتهم النائب الاول لرئيس وزراء صربيا الدول الغربية بالنفاق وقال، ان هذه الدول وفي الوقت الذي تمنع فيه صربيا من تطوير علاقاتها مع ايران تتسابق فيما بينها لاقامة وتطوير العلاقات والتعاون مع ايران.

وصرح داتشيتش بانه سيتم قريبا انتخاب السفير الصربي الجديد في طهران.

من جانبه اعلن السفير الايراني استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وقال، انه وبعد الاتفاق النووي تقاطر المسؤولون السياسيون والاقتصاديون في العالم على ايران واعلنت الكثير من الدول استعدادها لتنمية وترسيخ العلاقات معها.

واعتبر ان من برامج السفارة الايرانية في بلغراد اقامة جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتنشيط العلاقات البرلمانية وتبادل زيارات الوفود السياسية والبرلمانية والاقتصادية والتعاون الاعلامي وزيارات الصحفيين الايرانيين والصرب كل للبلد الاخر وتنمية التعاون العلمي والبحثي، معربا عن امله برفع حجم العلاقات التجارية بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية من خلال التخطيط وبذل الجهود المشتركة.

واشار السفير الايراني الى التهديد العالمي المتمثل بالتطرف والارهاب، وشرح نجاحات ايران في مجال مكافحة الارهاب، مؤكدا استعدادها للتعاون مع جميع الدول ومنها صربيا في مكافحة هذه الظاهرة المقيتة.



