واعتبر مسعود غودرزي خلال استقباله السفير الجزائري في طهران عبدالمنعم احريز، الازمات الاخيرة في المنطقة بانها تشكل خطرا على كافة الدول.

واشار الى العلاقات الجيدة والايجابية القائمة بين ايران والجزائر في شتى المجالات مصرحا بان هناك علاقات سياسية وامنية واقتصادية جيدة بين ايران والجزائر ونامل بان نشهد مزيدا من تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

واكد على ان برلماني ايران والجزائر يمكن ان يلعبا دورا بارزا في توطيد العلاقات وتعرف شعبي البلدين على بعضهما البعض.

من جانبه اعرب السفير الجزائري خلال اللقاء عن ارتياحه بشان المسار المتنامي للعلاقات بين البلدين قائلا : من دواعي السرور ، هناك اواصر كثيرة بين البلدين في القضايا الاقليمية والدولية حيث يمكن ان تسهم في تطوير التعاون الاقليمي والدولي في الاوساط الدولية.

واضاف ان سياسة الجزائر تتركز على مباديء من اهمها عدم التدخل في شوون الدول الاخرى وبذل المساعي لمعالجة القضايا عن طريق الحوار.

وصرح ان الجزائر كانت من الدول التي واجهت ظاهرة الارهاب وتلقت خسائر جرائها حيث لا يمكن التعويض عنها وان هذه الخبرات يمكن ان تسهم كثيرا في مجال مكافحة الارهاب.

واكد حريز على اهمية التشاور المستمر بين كبار المسوولين السياسيين والبرلمانيين في البلدين قائلا ان الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني الى الجزائر ستسهم في توطيد العلاقات الثنائية.