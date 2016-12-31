وهنأ الرئيس روحاني في برقيته الى باولو جنتيلوني، بانتخابه رئيسا للوزراء ، معربا عن امله بتطوير الأواصر والعلاقات القائمة أكثر مما مضي بما يخدم المصالح المتبادلة في ظل الإرادة السياسية والاهتمام الجاد من قبل مسؤولي البلدين.

واشار الرئيس روحاني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت لها على الدوام علاقات ودية مع ايطاليا، وان كلا البلدين يحظيان بطاقات ممتازة لتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدولية.

وأضاف: ان ما يبعث على السرور ان العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الاخيرة وتيرة ايجابية في ظل التعاطي والتعاون في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الايراني عن امله بأن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من التطور بما يخدم مصالح البلدين وأن يتم رفع العقبات التي تواجه تطوير هذه العلاقات، متمنيا الصحة والتوفيق لجنتيلوني والسعادة والرفعة لشعب بلاده.



