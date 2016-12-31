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رقم الخبر: 183637 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 18:29 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: العلاقات مع روما شهدت وتيرة ايجابية في ظل التعاون الثنائي
في رسالة التهنئة لرئيس الوزراء الايطالي الجديد

الرئيس روحاني: العلاقات مع روما شهدت وتيرة ايجابية في ظل التعاون الثنائي

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، برقية الى رئيس الوزراء الايطالي الجديد باولو جنتيلوني، هنأه فيها بانتخابه لهذا المنصب، معربا عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

وهنأ الرئيس روحاني في برقيته الى باولو جنتيلوني، بانتخابه رئيسا للوزراء ، معربا عن امله بتطوير الأواصر والعلاقات القائمة أكثر مما مضي بما يخدم المصالح المتبادلة في ظل الإرادة السياسية والاهتمام الجاد من قبل مسؤولي البلدين.
واشار الرئيس روحاني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت لها على الدوام علاقات ودية مع ايطاليا، وان كلا البلدين يحظيان بطاقات ممتازة لتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدولية.
وأضاف: ان ما يبعث على السرور ان العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الاخيرة وتيرة ايجابية في ظل التعاطي والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس الايراني عن امله بأن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من التطور بما يخدم مصالح البلدين وأن يتم رفع العقبات التي تواجه تطوير هذه العلاقات، متمنيا الصحة والتوفيق لجنتيلوني والسعادة والرفعة لشعب بلاده.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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