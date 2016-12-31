واشار المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور عباس علي كدخدائي الى انعقاد الاجتماع الاول للجنة المركزية للاشراف على الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة وقال، انه تم خلال هذا الاجتماع انتخاب آية الله جنتي رئيسا لهذه اللجنة.

واشار كدخدائي الى انه تم انتخابه متحدثا باسم اللجنة، واضاف، انه تم تحديد اعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات في 15 محافظة بالبلاد.