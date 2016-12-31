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رقم الخبر: 183636 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 18:27 الاقسام: محليات  
جنتي رئيسا للجنة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية

جنتي رئيسا للجنة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية

تم انتخاب رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله الشيخ احمد جنتي، رئيسا للجنة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور عباس علي كدخدائي الى انعقاد الاجتماع الاول للجنة المركزية للاشراف على الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة وقال، انه تم خلال هذا الاجتماع انتخاب آية الله جنتي رئيسا لهذه اللجنة.
واشار كدخدائي الى انه تم انتخابه متحدثا باسم اللجنة، واضاف، انه تم تحديد اعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات في 15 محافظة بالبلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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