وفي كلمة له القاها مساء الخميس في ملتقى اقيم لاحياء ذكرى رجال الدين الشهداء في مدينة آمل بمحافظة مازندران شمال ايران، قال آية الله آملي لاريجاني، انه مادام الجهاد في سبيل الله والروح الجهادية وحب اهل البيت (ع) كامنا في قلوب ووجدان الشعب فلا خطر يهدد البلاد ولن يهددوا شعبنا.

واضاف، ما دامت الروح الجهادية وحب الشهادة موجودة لدى شعبنا فان قدرته على صون البلاد والثورة لن تقهر.

واكد بان الجمهورية الاسلامية اليوم اكثر قوة مما مضى في المنطقة وقد تحولت الى ملاذ للسلام والامن للدول المظلومة في العالم، واضاف، ان ايران الاسلامية وبناء على المعايير الاسلامية والاخلاقية تساعد وتدعم جميع المسلمين والجيران المظلومين في العالم قدر استطاعتها.

وقال رئيس السلطة القضائية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حاضرة في سوريا والعراق تلبية لطلب من حكومتيهما وشعبيهما وقال، ان مدينة حلب اليوم محررة وشامخة مرفوعة الراس بفضل جهود الاخوة السوريين والمستشارين الايرانيين.



