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رقم الخبر: 183634 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
إعادة نفايات الوقود النووي الروسي من ايران الى موسكو

إعادة نفايات الوقود النووي الروسي من ايران الى موسكو

قال رئيس لجنة الطاقة الذرية في مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام مجتبي ذو النور إنه وفقاً للإتفاق النووي ليس هناك ما يمنع إحتفاظ إيران بالنفايات النووية لكن رغم ذلك فإن نفايات الوقود النووي الروسي سيتم إعادتها الى موسكو.

وفي تصريح له يوم الجمعة أشار حجة الإسلام ذو النور الى الوثيقة التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النفايات النووية الصلبة والسائلة بنسب منخفضة من التخصيب وقال: إن النفايات النووية تنتج على مرحلتين؛ الأولى عندما يتم تخصيب اليورانيوم حيث تترسب هذه النفايات في تلك المرحلة، والثانية عندما يتم تحويل اليورانيوم المخصب الى أقراص وقضبان لإستخدامه كوقود في المفاعل النووي فإنه ستنتج بعض النفايات ايضاً.
وأشار الى أن إيران تنتج وتستخدم نوعين من الوقود النووي الأول المتعلق بمحطة بوشهر النووية (جنوب) حيث قام الروس بتسليم إيران 84 طنا من الوقود على شكل ثلاث شحنات وقد تم عقد إتفاق لإعادة النفايات النووية الخاصة بهذه الشحنات الى الروس، فيما يمكن لإيران الإحتفاظ بالنفايات النووية المنتجة من اليورانيوم الذي تقوم إيران نفسها بتخصيبه وتحويله الى أقراص أو قضبان وذلك وفقاً للإتفاق النووي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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