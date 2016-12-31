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رقم الخبر: 183632 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 18:15 الاقسام: محليات  
قريباً.. منح تأشيرة دخول إلكترونية في مطار اصفهان

قريباً.. منح تأشيرة دخول إلكترونية في مطار اصفهان

اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الرعايا الايرانيين حسن قشقاوي عن منح تأشيرة الدخول الالكترونية في مطار اصفهان الدولي قريبا.

واعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس محافظه اصفهان يوم الخميس نقلا عن حسن قشقاوي انه سيتمكن اي شخص في مختلف انحاء العالم ماعدا رعايا عشرة دول بان يتقدموا بطلبهم للحصول على تاشيرة الدخول الى ايران عبر الانترنت حيث سيتسلمون مفتاحا يمكنهم من خلاله الحصول على تأشيرة الدخول في مطار اصفهان بكل سهولة.
يذكر ان رعايا الصومال وكولومبيا واميركا وبريطانيا وكندا وبنغلاديش والاردن والعراق وافغانستان وباكستان لايمكنهم حاليا الحصول على تأشيرة دخول الى ايران في المطار حسبما اعلنته وزارة الخارجية الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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