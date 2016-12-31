واعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس محافظه اصفهان يوم الخميس نقلا عن حسن قشقاوي انه سيتمكن اي شخص في مختلف انحاء العالم ماعدا رعايا عشرة دول بان يتقدموا بطلبهم للحصول على تاشيرة الدخول الى ايران عبر الانترنت حيث سيتسلمون مفتاحا يمكنهم من خلاله الحصول على تأشيرة الدخول في مطار اصفهان بكل سهولة.

يذكر ان رعايا الصومال وكولومبيا واميركا وبريطانيا وكندا وبنغلاديش والاردن والعراق وافغانستان وباكستان لايمكنهم حاليا الحصول على تأشيرة دخول الى ايران في المطار حسبما اعلنته وزارة الخارجية الايرانية.



