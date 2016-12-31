جاء ذلك خلال استقبال آية الله هاشمي رفسنجاني، الرئيس والمسؤولين وجمعا من العاملين والطلاب في الجامعة الاسلامية الحرة بطهران.

ونوه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الى الانجازات التي حققتها الجامعة الاسلامية الحرة في تقنية البلازما والاندماج الحراري (ايتر)؛ لافتا الى احد البنود المدرجة ضمن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)؛ مؤكدا ان الدول الاعضاء في السداسية الدولية تعهدت في اطار الاتفاق على تهيئة الظروف المواتية لتعزيز مشاركة ايران مع الدول السبع العالمية التي تسعى ومنذ سنين على انشاء مفاعل يعمل على الطاقة الشمسية وعبر اللحام النووي بهدف انتاج الطاقة.

وفي ذات السياق، اشار آية الله هاشمي رفسنجاني الى زيارة قام بها مسؤولون ايرانيون الى فرنسا بهدف دراسة عضوية ايران وهل الامر يعني العضوية ام التبعية؟ وذلك نظرا للظروف الخاصة التي تترتب على كل من الحالتين.



