وأشار موقع غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية اليوم الجمعة إنه تم إختيار رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيراني ليكون مساعداً لرئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير.

ولفت الموقع إلي أن غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير (SRCIC) تم إنشاؤها العام الماضي من قبل الإتحاد العالمي للغرف التجارية (WCF) وذلك بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية بين 65 غرفة تجارية في منطقة اوراسيا.

كما تهدف (SRCIC) إلي تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول المختلفة في مجال التجارة والإستثمار وإزالة العوائق التجارية والإستثمارية ورفع مستوي التعاون الجمركي وتطوير التجارة الدولية.