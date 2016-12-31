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رقم الخبر: 183629 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 17:18 الاقسام: اقتصاد  
إيران نائباً لرئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير

إيران نائباً لرئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير

اختيرت إيران نائبا لرئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير (SRCIC).

وأشار موقع غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية اليوم الجمعة إنه تم إختيار رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيراني ليكون مساعداً لرئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير.
ولفت الموقع إلي أن غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير (SRCIC) تم إنشاؤها العام الماضي من قبل الإتحاد العالمي للغرف التجارية (WCF) وذلك بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية بين 65 غرفة تجارية في منطقة اوراسيا.
كما تهدف (SRCIC) إلي تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول المختلفة في مجال التجارة والإستثمار وإزالة العوائق التجارية والإستثمارية ورفع مستوي التعاون الجمركي وتطوير التجارة الدولية.

 
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