أعلن الرئيس الروسي فلايديمر بوتين أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها في الوقت والمكان المناسبين، لكنها لن تنحدر لمستوى إدارة الرئيس الأمريكي أوباما.

وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لن تطرد أيا من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أراضيها ردا على قرار واشنطن إعلان 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الأمريكية، بل ستنتظر خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستتسلم مقاليد السلطة الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات حول مستقبل العلاقة مع واشنطن.

وسبق لوزارة الخارجية الروسية أن اقترحت على الرئيس الروسي الرد على العقوبات الأمريكية بالمثل، وطرد 35 دبلوماسيا أمريكيا من موسكو وسان بطرسبورغ، ومنع السفارة الأمريكية من استخدام اثنين من المقرات التابعة لها في العاصمة الروسية.

لكن بوتين رفض هذا الاقتراح، قائلا: "لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين، ولن نطرد أحدا. ولن نمنع أفراد عائلاتهم وأطفالهم من استخدام أماكن الاستجمام المعتادة بالنسبة لهم خلال أعياد رأس السنة".

واستطرد قائلا: "نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات الرد، لكننا لن ننحدر لمستوى "دبلوماسية المطبخ" المتهورة، وسنتخذ خطواتنا المستقبلية لإعادة إعمار العلاقات الروسية الأمريكية انطلاقا من السياسية التي ستمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على خلفية مزاعم إدارة أوباما حول تدخل السلطات الروسية في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة عن طريق هجمات إلكترونية، لن تمر دون رد. وذكّر لافروف بأن الإدارة الأمريكية أعلنت، الخميس، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، دون أن تقدم أي أدلة تثبت صحة الاتهامات. وتستهدف العقوبات الجديدة هيئة الأمن الفدرالي، وعددا من المؤسسات الحكومية الأخرى، والشخصيات الطبيعية. كما قررت واشنطن طرد 35 دبلوماسيا روسيا من البعثات الدبلوماسية الروسية في واشنطن وسان فرانسيسكو حتى 1 يناير/كانون الأول المقبل.