وفي تقرير له اليوم الجمعة ذكر موقع 'يابان تودي' إن كلا من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان اشترت من إيران في شهر نوفمبر مليونا و940 ألف برميل من النفط الخام مشيراً إلى أن هذا الرقم شهد زيادة بنسبة 117 بالمائة عن الفترة المشابهة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلي أن حجم إستيراد اليابان من النفط الإيراني في هذه الفترة شكل أعلي نسبة منذ العام 2010.

وأشار الموقع إلي ان إيران تمكنت خلال إجتماع منظمة اوبك الأخير أن تقنع الدول الأخرى بخفض حجم إنتاجها النفطي بنحو مليون و200 ألف برميل يوميا معتبراً إن هذا الأمر يمثل إنتصاراً كبيراً لطهران.