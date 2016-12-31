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رقم الخبر: 183625 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
إستيراد آسيا للنفط الإيراني ازداد ضعفين إلي أربعة اضعاف
رقم قياسي جديد في شراء النفط الإيراني

إستيراد آسيا للنفط الإيراني ازداد ضعفين إلي أربعة اضعاف

يشير أحدث الإحصائيات إلي أن استيراد آسيا للنفط الإيراني شهد في شهر نوفمبر زيادة بمعدل ضعفين فيما بلغ حجم صادرات النفط الإيراني إلي كوريا الجنوبية والهند أربعة أضعاف ما كان عليه في الفترة المشابهة من العام الماضي.

وفي تقرير له اليوم الجمعة ذكر موقع 'يابان تودي' إن كلا من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان اشترت من إيران في شهر نوفمبر مليونا و940 ألف برميل من النفط الخام مشيراً إلى أن هذا الرقم شهد زيادة بنسبة 117 بالمائة عن الفترة المشابهة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلي أن حجم إستيراد اليابان من النفط الإيراني في هذه الفترة شكل أعلي نسبة منذ العام 2010.
وأشار الموقع إلي ان إيران تمكنت خلال إجتماع منظمة اوبك الأخير أن تقنع الدول الأخرى بخفض حجم إنتاجها النفطي بنحو مليون و200 ألف برميل يوميا معتبراً إن هذا الأمر يمثل إنتصاراً كبيراً لطهران.

 
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