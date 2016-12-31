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رقم الخبر: 183624 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 16:59 الاقسام: اقتصاد  
مصدر مسؤول: تحطيم الرقم القياسي في تصدير البتروكيماويات

مصدر مسؤول: تحطيم الرقم القياسي في تصدير البتروكيماويات

أعلن مصدر مسؤول في صناعة البتروكيماويات إن الرقم القياسي في تصدير إيران للبتروكيماويات قد تم تحطيمه خلال السنة الماضية مشيراً إلي ان كلا من الإمارات العربية المتحدة والهند وكوريا الجنوبية والعراق تعتبر من أهم المستوردين للمشتقات البتركيماوية المنتجة في حقل بارس الجنوبي.

ولفت مدير محطة المخازن والتصدير التابعة لحقل بارس الجنوبي في منطقة عسلوية (جنوب) 'صادق حاجي بور' إن أهم الصادرات البتروكيماوية لهذه المنطقة هي اليوريا وال بي جي (غاز البترول المسال) والبولي اثيلين..
واشار إلي أن هناك 16 منصة تعمل في هذه المنطقة مشيراً إلي أن بإمكان السفن التي تتراوح حمولتها بين 7 إلي 70 ألف طن أن ترسو في محطة عسلوية للصادرات.
وأشار إلي أن في الأسبوع الواحد تقوم سفينة أو سفتين بتحميل 40 ألف طن من الغاز المسال إلي الإمارات والهند والعراق.
يذكر إن إيران انتجت خلال العام الماضي أكثر من 46 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية حيث تم تصدير نحو 19 مليون طن إلي خارج البلاد.

 
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