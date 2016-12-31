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|رقم الخبر: 183622
|تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016
|الوقت: 17:21
|الاقسام: اقتصاد
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انخفاض معدل تضخم الأرياف إلى 2ر7%
أعلن مركز الإحصاء الايراني، أن معدل التضخم في الشهور الـ12 المنتهية بشهر (آذر) الايراني (المختتم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) انخفض 1ر0 إلى 2ر7 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
جاء ذلك عبر إعلان مركز الإحصاء الايراني نتائج القراءة النهائية للمؤشر العام لقيمة السلع والخدمات الاستهلاكية لمناطق الأرياف الايرانية. وسجل مؤشر قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية في شهر (آذر) مستوى 5ر247 نقطة بارتفاع 3ر1 بالمئة على أساس سنوي.
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