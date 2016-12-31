انخفاض معدل تضخم الأرياف إلى 2ر7% أعلن مركز الإحصاء الايراني، أن معدل التضخم في الشهور الـ12 المنتهية بشهر (آذر) الايراني (المختتم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) انخفض 1ر0 إلى 2ر7 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.