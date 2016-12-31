وقّع رئيس شبكة دعم التجارة في صربيا دراغوليوب راييتش، ورئيس غرفة التجارة الايرانية الصربية سعيد حسيني، الخميس في بلغراد، اتفاقية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وشرح راييتش وحسيني، في اللقاء، جوانب التعاون بين ايران وصربيا، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات خاصة الزراعة والصناعة وصناعة السيارات وسكك الحديد، واعتبرا إمكانيات ايران وصربيا بأنها واسعة جداً للارتقاء بمستوى تبادل السلع والبضائع والتعاون الاقتصادي.

واعتبر رئيس شبكة دعم التجارة في صربيا، ايران بأنها دولة كبيرة حيث تمتلك إمكانيات وطاقات واسعة في شتى المجالات، وقال: ان سوق ايران تعتبر فرصة كبيرة للشركات الصربية الناشطة في المجالات المختلفة بما في ذلك الزراعة وصناعة السيارات وسكك الحديد. وصرح: ان التعاون مع ايران يمكن أن يمهد الطريق أمام الشركات الصربية الناشطة في مجال التكنولوجيا والإبداعات في مجال الاتصالات للحضور في دول المنطقة.

من جانبه، أكد حسيني على أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية باعتبارها عنصراً هاماً لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في شتى المجالات بما في ذلك الزراعة بين ايران وصربيا. وأشار الى إمكانية التعاون بين الشركات الصربية الناشطة في مجال إنتاج قطع الغيار للسيارات مع ايران بصورة جيدة نظراً الى أن ايران تعتبر أكبر منتج للسيارات في منطقة الشرق الأوسط.