أعلن وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، بأن طاقة البلاد في مجال توليد الكهرباء ازدادت بمقدار 7 آلاف ميغاواط خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وفي تصريح له في مدينة بوشهر (جنوب البلاد)، اعتبر الوزير جيت جيان، الكهرباء بأنه الأساس لجميع البنى التحتية في البلاد، وقال: هنالك في الوقت الحاضر مشاريع لزيادة طاقة البلاد من توليد الكهرباء بمقدار 10 آلاف و800 ميغاواط.

وأشاد وزير الطاقة بشركة (مبنا)، وقال: ان لشركة (مبنا) دوراً أساسياً ومهماً في مجال زيادة توليد الكهرباء في البلاد.