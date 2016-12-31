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رقم الخبر: 183620 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 17:19 الاقسام: اقتصاد  
إزدياد حجم توليد الكهرباء في البلاد بمقدار 7 آلاف ميغاواط
خلال 3 أعوام

إزدياد حجم توليد الكهرباء في البلاد بمقدار 7 آلاف ميغاواط

أعلن وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، بأن طاقة البلاد في مجال توليد الكهرباء ازدادت بمقدار 7 آلاف ميغاواط خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وفي تصريح له في مدينة بوشهر (جنوب البلاد)، اعتبر الوزير جيت جيان، الكهرباء بأنه الأساس لجميع البنى التحتية في البلاد، وقال: هنالك في الوقت الحاضر مشاريع لزيادة طاقة البلاد من توليد الكهرباء بمقدار 10 آلاف و800 ميغاواط.

وأشاد وزير الطاقة بشركة (مبنا)، وقال: ان لشركة (مبنا) دوراً أساسياً ومهماً في مجال زيادة توليد الكهرباء في البلاد.

 
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