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|رقم الخبر: 183620
|تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016
|الوقت: 17:19
|الاقسام: اقتصاد
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خلال 3 أعوام
إزدياد حجم توليد الكهرباء في البلاد بمقدار 7 آلاف ميغاواط
أعلن وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، بأن طاقة البلاد في مجال توليد الكهرباء ازدادت بمقدار 7 آلاف ميغاواط خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وفي تصريح له في مدينة بوشهر (جنوب البلاد)، اعتبر الوزير جيت جيان، الكهرباء بأنه الأساس لجميع البنى التحتية في البلاد، وقال: هنالك في الوقت الحاضر مشاريع لزيادة طاقة البلاد من توليد الكهرباء بمقدار 10 آلاف و800 ميغاواط.
وأشاد وزير الطاقة بشركة (مبنا)، وقال: ان لشركة (مبنا) دوراً أساسياً ومهماً في مجال زيادة توليد الكهرباء في البلاد.
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